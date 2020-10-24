Прокуратура Киева открыла дело по факту возможной слежки за Давидом Арахамией
Сегодня, 24 октября, прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможной слежки за главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.
Как рассказывают в сообщении, киевская прокуратура начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
"24 октября 2020 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрывотехнической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование", - уточнили в прокуратуре.
Окончательную квалификацию и дальнейшую подследственность уголовного производства определят по результатам экспертизы. На данный момент следователи полиции Киева продолжают устанавливать обстоятельства этого события.
Напомним, что сегодня, 24 октября нардеп Давид Арахамия нашел в своей машине устройство слежения. После обнаружения устройства он вызвал полицию и рассказал о событии в соцсетях.
Также мы сообщали, что сегодня в Украине полиция составила более 50 протоколов за нарушения в "день тишины", , большинство из которых - незаконная агитация.