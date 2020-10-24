В пятницу, 23 октября, в Виннице патрульные полицейские сопровождали в больницу машину скорой помощи у которой сломалась сирена. В скорой везли ребенка, которому требовалась неотложная помощь.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Виннице на Брацлавсой улице. Сообщается, что к патрульным с просьбой о помощи обратился водитель скорой. Он объяснил, что в автомобиле сломалась сирена, а он очень спешит доставить в больницу ребенка, который проглотил батарейки. Полицейские сразу же среагировали, включили свои маяки и сирену и, уже через шесть минут ребенок был в больнице.

Напомним, что сегодня, 24 октября, украинская полиция составила более 50 протоколов за нарушения в "день тишины", большинство из которых - незаконная агитация.

Также сообщалось, что в Харькове задержали трех азербайджанцев за незаконное хранение оружия и килограмма марихуаны.