В Николаеве начались вторые британо-украинские военные учения Warrior Watcher-2020 при участии Военно-морских сил, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В течение первой недели была изучена методика планирования охраны и обороны аэродромов, которую применяют в ВС Великобритании, Также в этом году был учтен опыт предыдущих учений, когда был только один сценарий, и внесены соответствующие коррективы", - заявил заместитель главы учений подполковник Сергей Максименко.

По его словам, сейчас британские коллеги преподают украинским военнослужащим теорию основ планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышают уровень совместимости между подразделениями ВСУ и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Глава группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бен Хьюитт отметил, что важно не только передать знания, но и обменяться опытом и мыслями.

"То, чему мы учим, мы по факту даем инструментарий, который позволит вам более качественно и точно формировать план обороны аэродромов. Кроме того, это обеспечит максимальную гибкость при планировании. Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украине и в дальнейшем углубляем сотрудничество между нашими странами и дружеские связи", - подчеркнул он.

По информации "АрмияИнформ", это уже вторая встреча с британскими коллегами на базе 198-го учебного центра ВМС Украины.

Напомним, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании в Николаевской области. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС. По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.

Как сообщала "Страна", в начале октября МИД Украины намекнул, что в Николаевской области может появиться британская военная база. Учитывая, что не так давно английские десантники во время учений устроили масштабную высадку на юге Украины - слова Дмитрия Кулебы приобрели серьезный общественный резонанс. А седьмого октября Владимир Зеленский в Лондоне анонсировал подписание многомиллиардного военного контракта с Британией. Который касается той же Николаевской области.