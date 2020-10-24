Хабиб Нурмагомедов сегодня, 24 октября, впервые за год выйдет в октагон с Джастином Гейджи после смерти отца и тренера в одном лице, Абдулманапа Нурмагомедова, от коронавируса.

Об этом в Telegram сообщает "РИА Новости".

"В активе Нурмагомедова 28 побед в смешанных единоборствах, из них 12 - в UFC. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года, а далее дважды успешно защищал свой титул. В активе Гэтжи, которому в ноябре исполнится 32 года, 22 победы при двух неудачах", - указано в сообщении.

Так, Нурмагомедову предстоит в третий раз защитить пояс чемпиона UFC в легком весе. В последний раз Нурмагомедов выходил на канвас в сентябре прошлого года, за полгода до кончины отца и тренера от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, 3 июля в Москве скончался болевший Covid-19 в тяжелой форме отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, тренер бойцовского клуба России Eagles MMA и чемпион Украины по дзюдо Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.

Как сообщала "Страна", 24 октября в Абу-Даби дерутся россиянин Хабиб Нармагомедов и американец Джастин Гейджи (Гэтжи).