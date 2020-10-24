Виталий Кличко сообщил, что инфицирован коронавирусом. Мэр Киева получил положительный результат теста.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал он.

Кличко отметил, что старался беречься, но работа городского головы во время пандемии предполагает постоянный риск.

"Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома", - добавил Кличко.

Также мэр вновь призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу пандемии.

Напомним, у президента Польши Анджея Дуды подтвердилось заболевание на коронавирус.

Как сообщала "Страна", после того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом, стало известно, что и ее мама Людмила Телегина так же оказалась инфицированной.