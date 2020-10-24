В Харькове за незаконное хранение оружия полиция задержала группировку из троих иностранцев. Все трое граждане Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своем официальном сайте.

По оперативным данным двое из задержанных прибыли в Украины в марте с целью подтверждения одного из преступных авторитетов и проведения переговоров с представителями азербайджанских диаспор. Все трое задержанных - молодые мужчины, 31, 26 и 36 лет.

По словам оперуполномоченного управления уголовного розыска областного главка полиции, в подразделение поступила оперативная информация о преступной группе, состоящей из граждан Азербайджана. А 23 октября, во время проверки информации и при досмотре личных вещей подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла у них три заряженных пистолета.

Затем был проведен обыск по месту жительства правонарушителей, в ходе которого были изъяты автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробка с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения, предварительно, марихуаной весом около 1 килограмма.

На данный момент изъятое направлено на проведение экспертного исследования. А злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полиция проверяет причастны ли они к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что "Страна" рассказывала о том, как в Киеве спецназ провел задержание преступников. В столице даже были слышны выстрелы. В полиции сообщили подробности инцидента.

Также мы сообщали, что полиция возбудила дело после студенческого бала-маскарада в Харькове. В мероприятии, которое прошло во время карантина, приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.