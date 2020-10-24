Исследования показали, что пожилые обезьяны шимпанзе не любят заводить новые знакомства, а предпочитают старых друзей. Также они практически перестают вступать в конфликты с сородичами.

Результаты исследования опубликовал Science.

Сообщается, что социальное поведение шимпанзе меняется с возрастом также как и поведение человека. Они становятся более избирательны, предпочитая старых и проверенных друзей новым, но рисковым знакомствам. Кроме того с возрастом эти обезьяны становятся менее конфликты, уделяя внимание позитивным аспектам отношений. Ранее подоюные изменения в поведении с возрастом были замечены только у людей и объяснялось это предчувствием смерти и желанием хорошо провести время, которого осталось не так много.

Но, в отличие от людей, обезьяны своей смертности не осознают и у них нет чувства времени. Поэтому исследователи предполагают, что шимпанзе к такому поведению подталкивают другие, более глубоких механизмы.

Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии решили провести референдум для того, чтобы наделить шимпанзе правами человека. В частности, речь идет о праве на жизнь, на самореализацию или свободу передвижения.

Также "Страна" сообщала, что ученые подозревают, что шимпанзе Западной Африки начали верить в бога. Человекообразные обезьян шимпанзе в Западной Африке бьют по конкретному дереву камнями, а потом запихивают их в щели, что заканчивается составлением каменной кучи