Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила работать кинотеатрам в "красной" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры в субботу.

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Решение было принято по инициативе Минкульта и представителей сетей кинотеатров.

Кроме того, ведомство изучает ситуацию относительно дальнейшей работы культурных учреждений в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с решением государственной комиссии с 23 октября в "красную" зону попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск и другие города и районы Украины.

Также мы писали, что Харьков разрешил работу кинотеатров и тренировки сборных, несмотря на "красную" зону карантина.