Романтические партнеры на самом деле похожи друг на друга, однако они не становятся более похожими с возрастом.

К таким выводам пришли ученые, которые отобрали для своего исследования снимки 517 пар, сделанных в течение пары лет после брака и через минимум 20 лет. Результаты опубликованы в "Scientific Reports".

Похожими друг на друга партнеров считали как люди, которые оценивали их снимки, так и алгоритм распознавания лиц, но с возрастом партнеры не становились более похожими ни для оценщиков, ни для алгоритма.

Как отмечают ученые, даже несмотря на то, что люди в действительности часто склонны выбирать внешне похожих на них партнеров, в самих отношениях это сходство только усиливается: с течением времени партнеры все больше проникаются привычками и интересами друг друга, а также взаимно копируют выражения лица - что и приводит к тому, что они становятся похожими.

Это предположение, однако, до сих пор было всего лишь гипотезой: проверить ее эмпирически на значительных выборках до сих пор не удавалось. Исправить это решили Пинь Пинь Ти-макорн (Ping Ping Tea-makorn) и Михаль Косински (Michal Kosinski) из Стэнфордского университета. Для этого они собрали из открытых источников фотографии 517 гетеросексуальных пар: одну фотографию, сделанную в течение пары лет после заключения брака, и одну фотографию, сделанную через минимум 20 лет (максимальный период - 69 лет).

Специалисты провели небольшой тест с помощью снимков, где нужно было определить, насколько человек на фото (в тесте использовали только лица с одинаковым выражением) похож на каждого из шести других людей противоположного пола (один из которых — партнер первого человека). Чтобы сократить влияние сторонних факторов, в качестве вариантов исследователи выбирали фотографии людей одной возрастной категории (а если партнер носил очки - людей с очками).

В исследовании принимали участие 270 человек: 153 необходимо было присвоить балл от одного до шести на основании того, насколько один человек похож на каждого из шести людей противоположного пола, а 117 — оценить вероятность того, что первый человек женат на ком-либо из остальных шести и также присвоить балл от одного до шести. Дополнительно ученые сравнили внешнее сходство партнеров с помощью алгоритма распознавания лиц VGGFace2.

Выяснилось, что и для других людей, и для алгоритма распознавания лиц партнеры в действительности похожи между собой, но это сходство не меняется с возрастом; кроме того, оценка вероятности того, что двое людей женаты, от возраста людей на фотографиях также не зависела.

Получается, внешние черты встают в ряд с другими факторами, которые делают партнеров похожими друг на друга: интересами, чертами характера и мировоззрением.

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