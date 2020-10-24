В воскресенье, 25 октября, в западных регионах Украины ожидаются дожди. На остальной территории страны осадков не будет. Температура воздуха продолжает быть довольно теплой для конца октября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадки ожидаются в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Ужгороде и Тернополе. При этом в Ужгороде дождить будет и ночью, и днем, а в остальных регионах только днем.

Температура воздуха днем в западных регионах прогреется до +14+16 градусов, а в Запорожье даже до +18 градусов. Ночью похоладает до +8. В южной части Украины будет еще теплее, днем до +19 градусов, а ночью +9+11.

В Киеве также ожидается теплая погода днем до +14 градусов, а ночью +9, без осадков. В целом по стране ожидается северно-западный ветер со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что в Украине ожидаются сухие и теплые выходные, без осадков в большинстве регионов страны.

Также сообщалось, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на ноябрь. В этом ноябре средняя температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла.