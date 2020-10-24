В субботу, 24 октября, министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении боевого самолета ВС Армении в районе Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении", - говорится в сообщении.

Уточним, что военное ведомство Арении традиционно выступило с опровержением.

"Это абсолютная ложь", - сказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушана Степанян.

Напомним, генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что гражданин Российской Федерации скончался в результате получения смертельного ранения при ракетном ударе ВС Армении по Гянджи, который произошел еще 17 октября.

Ранее в Баку заявили, что не хотят присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.