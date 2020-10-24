В Украине вступил в силу, принятый Верховной Радой и подписанный президентом - закон "О разведке".

Вчера, 23 октября, закон опубликовали в официальном издании парламента "Голосе Украины".

Закон, за исключением некоторых его положений, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Им определено, что разведывательными органами являются Служба внешней разведки Украины; разведывательный орган Министерства обороны Украины; разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Также он предусматривает, что контрразведывательные подразделения СБУ также могут проводить разведывательные мероприятия для получения информации в интересах контрразведки. Перечень таких подразделений определяет президент Украины.

Кроме того, глава страны определят организационную структуру разведывательного органа, а общая численность кадров Службы внешней разведки Украины определяется законом. Эта служба осуществляет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Согласно закону, непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют руководители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины.

Среди прочего, закон позволяет разведорганам использовать счета в национальной и иностранной валютах в банках и других финучреждениях, под оперативным контролем осуществлять передвижения лиц или предметов через госграницу и использовать сотрудников под прикрытием.

Структуры прикрытия могут создаваться как на территории Украины, так и за ее пределами, в то же время документы таких структур могут содержать полностью или частично ложные сведения о событиях, явлениях и фактах.

Напомним, закон был подписан президентов Украины 21 октября.

Также мы писали, что в СБУ появился департамент военной контрразведки.