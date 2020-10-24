Авиакомпания Ryanair открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Херсон-Краков.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на интервью директора аэропорта "Херсон" Виталия Кучерука.

Отмечается, что на сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон-Краков продаются на даты, начиная с 30 марта 2021 года. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

По словам Кучерука, на следующий год аэропорт полностью освободил компанию от уплаты аэропортовых сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Windrose в декабре запустит рейсы из Киева в столицы трех балканских стран.

Также мы писали, что авиакомпания Wizz Air отменила в ноябре 24 рейса из Украины. В частности, отменены ноябрьские полеты в Зальцбург, Ларнаку, Ригу, Таллин, Катовице, Лиссабон и другие города.