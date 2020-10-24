По состоянию на утро субботы, 24 октября, Соединенные Штаты Америки обновили антирекорд по количеству обнаруженных за сутки новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Так, в пятницу, 23 октября, подтвердились 83 010 новых случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен еще 17 июля, когда за сутки заразились 76 842 человека.

В то же время главный хирург США Джером Адамс рассказал, что число госпитализированных зараженных стремительно растет. Однако показатели смертности снижаются благодаря улучшенному уходу за пациентами.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, семья президента США Дональда Трампа не собирается отменять празднование Хэллоуина в Белом доме в этом году. Вход останется свободным для всех желающих.

Также "Страна" рассказывала, что в США официально прояснили ситуацию с уничтожением аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", которые Россия передала Вашингтону в качестве гуманитарной помощи.