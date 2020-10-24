Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет по поводу заражения коронавирусной инфекцией президента Польши Анджея Дуды. Также он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Твиттере.

"Очень жаль, что Анджей Дуда лично столкнулся с Covid-19. Желаю скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.

Отметим, что последним зарубежным визитом Дуды перед заболеванием было посещение им 11-13 октября Украины, где он встречался с президентом Зеленским.

Как сообщалось, 23 октября Польша обновила антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки в стране заболели 13 632 человека.

Кроме того, мы сообщали, что министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсал и Эдгар Ринкевич ушли на самоизоляцию после того, как контактировали с зараженным коронавирусом коллегой из Словении Анже Логаром.