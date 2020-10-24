Стала известна реакция Зеленского на заражение Дуды коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет по поводу заражения коронавирусной инфекцией президента Польши Анджея Дуды. Также он пожелал ему скорейшего выздоровления.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Твиттере.
"Очень жаль, что Анджей Дуда лично столкнулся с Covid-19. Желаю скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.
Отметим, что последним зарубежным визитом Дуды перед заболеванием было посещение им 11-13 октября Украины, где он встречался с президентом Зеленским.
Как сообщалось, 23 октября Польша обновила антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки в стране заболели 13 632 человека.
Кроме того, мы сообщали, что министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсал и Эдгар Ринкевич ушли на самоизоляцию после того, как контактировали с зараженным коронавирусом коллегой из Словении Анже Логаром.