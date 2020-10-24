Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня, 24 октября, нашел в своей машине устройство слежения.

Об этом он написал в соцсети.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", - написал Давид Арахамия.

Напомним, что сегодня, 24 октября, в "день тишины" перед местными выборами страница Зеленского в Instagram стала недоступной и выдает сообщения об ошибке.

Так же мы рассказывали, что ГБР откроет "горячую линию" в день местных выборов в Украине.

Кроме этого мы писали, что в Украине полиция составила более 50 протоколов за нарушения в "день тишины".