В день выборов, 25 октября, у избирательных участков появятся волонтеры, которые будут проводить опрос от президента Украины Владимира Зеленского. Они будут находиться вне избирательных участков, и к процессу агитации не будут привлекаться.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, волонтеры будут в специальных манишках, с опломбированными урнами. На них будет написано "5 вопросов от президента".

Интервьюерам будет запрещено проводить агитацию и находится на территории избирательного участка. Время их работы: с 08:00 до 20:00. У волонтеров будет четыре перерыва по 15 минут.

После голосования, урны отвезут в места подсчета, а неиспользованные бланки уничтожат. У волонтеров обязаны будут быть перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Как будет выглядеть волонтер, который будет проводить опрос Зеленского. Фото: Украинская правда

Ранее источник "Страны" рассказал, что партия планирует раскрыть детали об организации опроса после того, как он состоится.

Напомним, в день выборов украинцев спросят о легализации каннабиса, свободной экономической зоне на Донбассе, пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах и обращении к Западу за военной помощью. Детально об этом можно прочитать здесь.

Также мы сообщали, что более половины украинцев считают опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, предвыборной технологией.