По последним данным в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусной инфекцией болеют уже 1 317 человек. За последние сутки Covid-19 был обнаружен у 131 военнослужащего.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Всего за время пандемии выздоровели 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 357 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 46 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас в учреждениях здравоохранения находятся 19 человек, еще 93 военнослужащих находятся дома под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, согласно данным на 24 октября, число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 014 человек.

Тем временем, в Минздраве сообщили, что в Украине 61% койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом уже заняты.