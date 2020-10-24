"Ультиматум" Тихановской. Американцам в Беларуси советуют запасаться едой, наличкой и лекарствами
Посольство США в Минске обратилось к гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Беларуси, с рекомендациями запастись едой, медикаментами и наличкой из-за того, что в воскресенье, 25 октября, истекает срок "ультиматума" Светланы Тихановской, поставленный действующему президенту Александру Лукашенко.
Соответствующее обращение размещено на официальном сайте ведомства.
Так, в связи с истечением срока ультиматума Тихановской, американцам в Беларуси советуют:
- Сделать, как минимум, трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций;
- всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде;
- избегать мест массовых собраний и митингов;
- следить за новостями;
- следить за происходящим вокруг.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на прошлой неделе встречалась с Ангелой Меркель, поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум". По ее словам, президент должен до 25 октября объявить о своем уходе, иначе в стране начнется национальная забастовка.
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