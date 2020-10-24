Посольство США в Минске обратилось к гражданам Соединенных Штатов, находящимся в Беларуси, с рекомендациями запастись едой, медикаментами и наличкой из-за того, что в воскресенье, 25 октября, истекает срок "ультиматума" Светланы Тихановской, поставленный действующему президенту Александру Лукашенко.

Соответствующее обращение размещено на официальном сайте ведомства.

Так, в связи с истечением срока ультиматума Тихановской, американцам в Беларуси советуют:

Сделать, как минимум, трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций;





всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде;





избегать мест массовых собраний и митингов;





следить за новостями;





следить за происходящим вокруг.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая на прошлой неделе встречалась с Ангелой Меркель, поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум". По ее словам, президент должен до 25 октября объявить о своем уходе, иначе в стране начнется национальная забастовка.