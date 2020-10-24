Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня уже 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусом, заняты.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался в Facebook, 24 октября.

"В Украине остается высоким показатель госпитализации больных Covid-19. На сегодня 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты. Учитываются как больные с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением", - сказал он.

Хуже всего ситуация в Киеве (+560 новых заражений за сутки), а также в Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях.

Степанов рассказал, сколько больничных коек в Украине заняты сегодня. Смотреть с 04:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня в Киеве коронавирусом за сутки заболели больше полутысячи человек. Среди них 47 детей.