Европейское командование вооруженных сил США завершило секретные учения, во время которых проверялась способность штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников НАТО на случай военного конфликта.

Об этом сообщает издание "Stars and Stripes", ссылаясь на американских военных.

Так, по словам начальника отдела подготовки и оценок командования генерал-майора Джона Бойда, в командно-штабных учениях Austere Challenge 2021, которые проходили с 19 по 23 октября, приняли участие 4 400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО. Во время маневров моделировались действия союзников в случае войны.

При этом детали и сценарий учений держатся в секрете. Представитель Европейского командования лишь сообщил, что они включали отработку мер по задействованию всех наземных, морских, воздушных, кибер- и космических ресурсов союзников в случае конфликта.

Отметим, что европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными в связи с исчезновением перспективы конфликта в Европе. За последние пять лет значение учений Austere Challenge возросло, они стали более масштабными, поскольку Европейское командование США пересмотрело свои цели и задачи.

Напомним, недавно в Германии вооруженные силы провели тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия. Так же в них приняли участие страны-союзники ФРГ по НАТО.

Также мы писали, что корабли ВМС Украины провели в Черном море учения с американским эсминцем "Рузвельт".