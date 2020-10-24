Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о выделении премий военным медикам, которые лечат инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Из-за определенных пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая, согласно постановлению Кабинета министров, начисляется работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины... Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно с Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты будут начисляться за период начиная со 2 июня июня этого года. Выплачиваться они будут в период действия карантинных мероприятий.

Предполагается, что первые выплаты состоятся в ноябре. Их будут осуществлять по месту пребывания военнослужащих на денежном обеспечении.

Напомним, Минобороны подписало приказ, который связывает премии военным и режим тишины на фронте. Таким образом, солдат хотят мотивировать его придерживаться.