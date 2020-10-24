Американский космический аппарат Osiris-Rеx, который собрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли, рассыпал часть материала в открытом космосе.

Об этом сообщает "Associated Press".

По словам главного специалиста миссии Данте Лауретта, грунт был рассыпан, так как аппарат собрал больше материала, чем ожидалась, и некоторые его частички забили края под крышкой контейнера.

Ученые выяснили, что сбор материала был произведен с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.

Today at 5pm ET: @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta provide an update to discuss what they know about the sample collected during the spacecraft's TAG (Touch-and-Go) attempt on Tues., Oct. 20. More: https://t.co/uzhWBEvAj8 pic.twitter.com/ORoswuE2UM — NASA (@NASA) October 23, 2020

Аппарат Osiris-Rеx, который уже два года находится на орбите Бенну, в ночь на среду собрал образцы грунта с потенциально опасного для Земли астероида. Посадка не потребовалась: после снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы специально штангой-манипулятором длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-Rеx выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрал поднявшуюся с поверхности пыль.

LIVE: Tune in for a mission update from @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta. On Oct. 20, our spacecraft journeyed #ToBennuAndBack to collect a sample. Learn what they've found and the mission's next steps: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/JvGdyDlljs — NASA (@NASA) October 23, 2020

Osiris-Rеx запустили в 2016 году. Астероид Бенну мессой 140 млн тонн, был обнаружен в сентябре 1999 года. Он может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год, что грозит катастрофическими последствиями.

Напомним, зонд взял образцы грунта с астероида Бенну даже не высаживаясь на него.

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