Аппарат NASA рассыпал часть грунта с астероида. Скриншот

Американский космический аппарат Osiris-Rеx, который собрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли, рассыпал часть материала в открытом космосе. 

Об этом сообщает "Associated Press".

По словам главного специалиста миссии Данте Лауретта, грунт был рассыпан, так как аппарат собрал больше материала, чем ожидалась, и некоторые его частички забили края под крышкой контейнера. 

Ученые выяснили, что сбор материала был произведен с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю. 

Аппарат Osiris-Rеx, который уже два года находится на орбите Бенну, в ночь на среду собрал образцы грунта с потенциально опасного для Земли астероида. Посадка не потребовалась: после снижения аппарат коснулся поверхности для захвата породы специально штангой-манипулятором длиной 3,35 м с блоком сбора образцов. Osiris-Rеx выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрал поднявшуюся с поверхности пыль.

Osiris-Rеx запустили в 2016 году. Астероид Бенну мессой 140 млн тонн, был обнаружен в сентябре 1999 года. Он может столкнуться с Землей в период с 2169 по 2199 год, что грозит катастрофическими последствиями.

Напомним, зонд взял образцы грунта с астероида Бенну даже не высаживаясь на него.

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