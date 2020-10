Американский космический аппарат Osiris-Rеx, который собрал грунт с астероида Бенну в 333 млн км от Земли, рассыпал часть материала в открытом космосе.

Об этом сообщает "Associated Press".

По словам главного специалиста миссии Данте Лауретта, грунт был рассыпан, так как аппарат собрал больше материала, чем ожидалась, и некоторые его частички забили края под крышкой контейнера.

Ученые выяснили, что сбор материала был произведен с глубины 48 сантиметров. Теперь специалисты намерены ускорить процесс перемещения грунта в специальную капсулу для доставки на Землю.

Today at 5pm ET: @Dr_ThomasZ of #NASAScience & @OSIRISREx principal investigator Dante Lauretta provide an update to discuss what they know about the sample collected during the spacecraft's TAG (Touch-and-Go) attempt on Tues., Oct. 20. More: https://t.co/uzhWBEvAj8 pic.twitter.com/ORoswuE2UM