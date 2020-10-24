Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБиЧС) приняла решение, что "Укрзализныця" возобновит продажу билетов на определенные станции с понедельника, 26 октября.

Об этом говорится на сайте компании.

Так, будет возобновлена продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко и Сумы.

Уточняется, что поезда будут проходить через Подольск без посадки пассажиров. При этом пассажиров призывают придерживаться противоэпидемических правил.

Напомним, работники "Укрзализныци" массово жалуются на ухудшение условий труда. Люди говорят, что зарплаты, по сравнению с прошлым годом, уменьшились, а нагрузка на многих участках, наоборот, растет.

Также "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" выпустила заявление с призывом не останавливать поезда на карантине, так как это "негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине".