Начиная с сегодняшнего дня, 24 октября, в Украине вновь начнут выдавать "пакеты малыша" только в натуральном виде.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми", который опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, согласно закону, с 1 октября по 31 декабря этого года закупка единовременной натуральной помощи будет осуществляться через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После этого "пакеты малыша" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Если в учреждении здравоохранения не будет единовременной натуральной помощи в виде "пакет малыша", ее выдача будет производиться органами социальной защиты по месту жительства или пребывания получателя. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление.

Напомним, Верховная Рада решила вернуть родителям новорожденных единовременные пособия - так называемые "пакеты малыша", которые минувшим летом пытались заменить денежной суммой. Решение о возобновлении практики выдачи бэби-боксов нардепы поддержали в первом чтении, "за" проголосовали 316 парламентариев.

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 сентября начал работать новый механизм получения денежной компенсации социального проекта "пакет малыша".