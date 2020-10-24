Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе не участвуют вооруженные силы Турции или других иностранных государств.

Об этом он сообщил в интервью французской газете "Figaro".

"Турция никоим образом не привлечена в армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Нет ни единого доказательства участия Турции в конфликте", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца. Он заявил, что это фейковые новости, "распространяемые некоторыми официальными лицами отдельных стран".

"Несмотря на это, по истечению более 20 дней после начала боестолкновений, ни Франция, ни Россия не предоставили, ни одного доказательства", - отметил Алиев.

Также он добавил, что Азербайджан не нуждается в иностранных военных, так как страна обладает стотысячной регулярной армией.

Напомним, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе были переброшены 300 сирийских боевиков. По его словам, их направили в район боевых действий через турецкий город Газиантеп. Он уточнил, что эти люди идентифицированы - они принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

Как сообщалось, в конце сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".