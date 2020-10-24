Бывший советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности и секретарь кабинета министров Марк Седвилл рассказал, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти страны приняли против России ряд негласных мер.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами Times.

"После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выявили и выслали из страны целую разведывательную сеть России", - сказал он.

В частности, британские власти приняли решение перекрыть несколько потоков незаконных денежных средств из России. Седвилл так же рассказал, что Россия понимала серьезность и уровень ответственности за спецоперацию в Солсбери.

Напомним, Европейский союз продлил санкции против России на год - до 16 октября 2021 года из-за применения химического оружия.

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