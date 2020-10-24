Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что гражданин Российской Федерации скончался в результате получения смертельного ранения при ракетном ударе ВС Армении по Гянджи, который произошел еще 17 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гянджи 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович, 2007-го года рождения, скончался сегодня (24 октября - Ред.) в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас прокуратура проводит следственные действия, которые возможны в боевых условиях.

Напомним, помощник президента и заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию о бомбардировке города Степанакерт.

Ранее в Баку заявили, что не хотят присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.