Командир и бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16", которые вернулись 22 октября с Международно космической стации (МКС), начали участвовать в проверке работоспособности организма человека после продолжительной орбитальной вахты.

Об этом в субботу сообщил "Роскосмос".

"Всего через 36 часов после приземления космонавт "Роскосмоса" Анатолий Иванишин принял участие в одном из этапов эксперимента "Созвездие-ЛМ". Его цель - оценка возможности выполнения космонавтом посадки на поверхность Луны или планет Солнечной системы в ручном режиме после выполнения длительного космического полета", - заявили в пресс-службе госкорпорации.

Во время испытаний, проводимых на тренажере ТС-7 на базе центрифуги ЦФ-7, определяется готовность космонавта к операторской работе после продолжительного пребывания в условиях невесомости.

После командира в эксперименте впервые принял участие бортинженер корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер. Предварительно космонавты прошли медицинские обследования, позволяющее им принимать участие в эксперименте.

"В результате исследования, проведенного уже на второй день после приземления, было установлено, что операторские навыки Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера по управлению спуском и посадкой космического корабля сохранились.

Дальше космонавты проведут испытания в рамках эксперимента "Созвездие". На четвертые сутки после длительного полета Иванишину и Вагнеру предстоит "выйти на поверхность другой планеты" на специализированном тренажере "Выход-2". Также в эксперимент "Созвездие-ЛМ" входит стыковка на тренажере "Дон-Союз", - заявили в Роскосмосе.

Эксперименты идут на базе подмосковного Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

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