В распоряжении "Страны" оказалось видео с камер видеонаблюдения, расположенных возле дома тёти Арсения Невгодовского, Юлии.

Видео сделано в день, когда Арсений напал с ножом на свою тётю и её пятилетнего сына - 1 марта 2020 года. Спустя два месяца после этого случая мать Арсения, Елена Невгодовская, подала заявление на сына - якобы он в тот день хотел убить и ее.

На записях, которые оказались в распоряжении "Страны", зафиксирован момент после нападения Арсения на тётю и её сына.

На видео видно, как Арсений с ножом выходит из дома и видит там свою маму, Елену Невгодовскую, которая держит в руках зонт. После этого Арсений убегает от неё. Какое-то время они бегают по двору.

По словам источника "Страны" в правоохранительных органах, видео подтверждает слова Арсения о том, что он не нападал на свою мать. И опровергает версию Елены Невгодовской.

"Полиция Киево-Святошинского райотдела почти сразу закрыла дело по заявлению мамы Арсения о том, что он якобы на неё напал. Так как не обнаружила состава преступления. Но дело по поручению первого замгенпрокурора Романа Говды передали в Оболонский райотдел, и там возобновили. В рамках этого дела Арсения пытались отправить на принудительную психологическую экспертизу в стационар. Хотя до этого Арсений уже прошёл две экспертизы, и никаких психиатрических отклонений они не выявили", - говорит источник.

Напомним, в марте этого года Арсений напал с ножом на тетю и ее сына, у которых он жил долгое время. К счастью, травмы оказались не смертельными - и тетя, и ее сын выжили, хоть и получили серьезные ранения. Эта история получила огласку благодаря хештегу #СпаситеАрсения.

Напомним, Апелляционный суд Киева отменил постановление о принудительной психологической экспертизе для Арсения. Но дело о нападении Арсения на свою мать продолжают расследовать.

Более подробно "Страна" проанализировала дело о якобы нападении Арсения на свою мать, Елену Невгодовскую, в этом материале.