В Неаполе, вечером 23 октября, прошли демонстрации против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Однако, в какой-то момент мирный протест перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает RadioSavana.

Так, в протестных акциях принимали участие несколько сотен человек. Изначально движение несло мирный характер, но потом к людям присоединились неизвестные, которые начали забрасывать петардами здание мэрии.

Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco, le immagini sono in diretta: disobbedienza civile in corso. #RadioSavana pic.twitter.com/IeHeQMF3z9