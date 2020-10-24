В Неаполе мирный протест перерос в столкновения с полицией. Фото: mymsk.online

В Неаполе, вечером 23 октября, прошли демонстрации против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Однако, в какой-то момент мирный протест перерос в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает RadioSavana.

Так, в протестных акциях принимали участие несколько сотен человек. Изначально движение несло мирный характер, но потом к людям присоединились неизвестные, которые начали забрасывать петардами здание мэрии.

Уточняется, что в ответ на действия протестующих полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Беспорядки продолжались всю ночь. Информация о возможных пострадавших и задержанных пока не поступала.

Напомним, в Братиславе на этих выходных прошли марши против ужесточения карантина из-за коронавируса. Полиция разгоняла недовольных при помощи водомета и слезоточивого газа.

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