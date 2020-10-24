За время избирательной кампании на местных выборах в Украине полиция получила 7 877 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По ним было открыто 622 уголовных дела.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в субботу.

"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7 877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 2 741 обращение касалось нарушений порядка ведения агитации, 1 034 - нарушений изготовления или распространения агитационных материалов, 725 - нарушений порядка размещения агитматериалов, 530 - нарушений ограничений ведения агитации, 471 - порчи агитационных материалов.

Также 430 заявлений и сообщений в полицию были в отношении подкупа избирателей, 229 - нарушений порядка ведения реестров избирателей.

Кроме того, органами полиции составлено 1 676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связаны с избирательным процессом.

Также в полиции отметили, что данные обнародованы в соответствии с частью 7 статьи 23 "Публичность и открытость избирательного процесса" Избирательного кодекса, согласно которой органы Нацполиции за день до дня голосования обнародуют на официальных сайтах предварительные сведения о количестве зарегистрированных обращений о нарушениях избирательного законодательства во время соответствующего избирательного процесса и разъяснения об ответственности за нарушения законодательства о выборах.

Напомним, ранее в ЦИК разъяснили как считать голоса на местных выборах.

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