В субботу, 24 октября, в сети появились фото аварии с рейсовым автобусом в Новосибирской области России, в результате которой погибли четыре человека. Еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Так, сообщение об аварии на 126-м километре трассы P255 поступило на пульт диспетчера сегодня рано утром.

"Столкновение рейсового автобуса (14 человек) и легкового автомобиля (четыре человека). В легковом все погибли - два взрослых и два ребенка, в автобусе пострадали двое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел по вине водителя микроавтобуса.

"52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Томск-Барнаул", - уточнили спасатели.

В результате трагедии на месте погибли водитель Toyota, девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста. Еще двоих пассажиров удалось госпитализировать.

В Новосибирской области произошло ДТП, в которой погибли четыре человека. Фото: 54.mchs.gov.ru

Напомним, в Калининградской области произошло столкновение рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли семь человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в ДТП погиб российский актер Дмитрий Жулин, звезда сериалов "Охота на Берию" и "Александровский сад".