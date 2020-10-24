В штате Алабама в США самолет ВМС, вылетевший с военно-морской базы, упал около местной школы в городе Фоли. В результате погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства в Твиттере.

"Самолет T-6B Texan II ВМС США потерпел крушение в Фоли, штат Алабама, примерно в 17:00. Экипаж самолета не выжил. Имена погибших не будут разглашены, пока не пройдет 24 часа после уведомления ближайших родственников", - пишет ведомство.

Также при крушении загорелся дом. Полиция и пожарные находятся на месте происшествия, отмечается в Twitter местного шерифа.

"Потерпевший крушение самолет был самолетом ВМС США. Никто из гражданских лиц не пострадал. Сотрудники Министерства обороны и военно-морского флота будут вести расследование и сообщать дополнительную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Германии потерпел крушение воздушный шар с пассажирами. Пилот погиб, восемь человек ранены.

Как сообщалось, в Запорожье эвакуировали две сотни людей, летевших в Турцию, из-за звонка о минировании самолета.