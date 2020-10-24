В Украине уже 337 410 подтвержденных случаев Covid-19. Фото: "Страна"

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в субботу утром, 24 октября. 

Так, по данным на 09:00 в Украине уже 337 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из которых 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 991 893 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 177 пациентов.

Вот данные по заражениям в областях Украины на 24 октября:

  • Винницкая область - всего выявлен 9 081 случай;

  • Волынская область - 12 009 случаев;

  • Днепропетровская область - 12 685 случаев;

  • Донецкая область - 8 410 случаев;

  • Житомирская область - 11 748 случаев;

  • Закарпатская область - 12 801 случай;

  • Запорожская область - 7 792 случая;

  • Ивано-Франковская область - 17 984 случая;

  • Кировоградская область - 1 955 случаев;

  • г. Киев - 33 695 случаев;

  • Киевская область - 14 247 случаев;

  • Львовская область - 26 868 случаев;

  • Луганская область - 3 083 случая;

  • Николаевская область - 6 790 случаев;

  • Одесская область - 21 491 случай;

  • Полтавская область - 7 694 случая;

  • Ровенская область - 17 257 случаев;

  • Сумская область - 10 112 случаев;

  • Тернопольская область - 18 849 случаев;

  • Харьковская область - 32 112 случаев;

  • Херсонская область - 3 061 случай;

  • Хмельницкая область - 12 863 случая;

  • Черновицкая область - 19 116 случаев;

  • Черкасская область - 7 921 случай;

  • Черниговская область - 7 786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследование проводили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также в областных лабораториях. По данным на утро 24 октября в центр поступило 7 395 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 409 402 сообщения о подозрении на Covid-19.

Статистика распространения Covid-19 по Украине на 24 октября

Пост МОЗ в Facebook по коронавирусу 24 октября

Напомним, сегодня в Киеве коронавирусом за сутки заболели больше полутысячи человек. Среди них 47 детей.

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