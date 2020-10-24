Минздрав показал свежую статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 24 октября
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в субботу утром, 24 октября.
Так, по данным на 09:00 в Украине уже 337 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из которых 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели. Всего проведено 2 991 893 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 177 пациентов.
Вот данные по заражениям в областях Украины на 24 октября:
- Винницкая область - всего выявлен 9 081 случай;
- Волынская область - 12 009 случаев;
- Днепропетровская область - 12 685 случаев;
- Донецкая область - 8 410 случаев;
- Житомирская область - 11 748 случаев;
- Закарпатская область - 12 801 случай;
- Запорожская область - 7 792 случая;
- Ивано-Франковская область - 17 984 случая;
- Кировоградская область - 1 955 случаев;
- г. Киев - 33 695 случаев;
- Киевская область - 14 247 случаев;
- Львовская область - 26 868 случаев;
- Луганская область - 3 083 случая;
- Николаевская область - 6 790 случаев;
- Одесская область - 21 491 случай;
- Полтавская область - 7 694 случая;
- Ровенская область - 17 257 случаев;
- Сумская область - 10 112 случаев;
- Тернопольская область - 18 849 случаев;
- Харьковская область - 32 112 случаев;
- Херсонская область - 3 061 случай;
- Хмельницкая область - 12 863 случая;
- Черновицкая область - 19 116 случаев;
- Черкасская область - 7 921 случай;
- Черниговская область - 7 786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследование проводили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также в областных лабораториях. По данным на утро 24 октября в центр поступило 7 395 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 409 402 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, сегодня в Киеве коронавирусом за сутки заболели больше полутысячи человек. Среди них 47 детей.