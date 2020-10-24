По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Киеве коронавирусом заболели 560 человек, среди которых 47 детей.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Заболевание коронавирусом за прошедшие сутки в Киеве обнаружили у 560 человек. 18 больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 674 киевлян. На сегодня в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания Сovid-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших, по словам Кличко, есть:

315 женщин (от 18 до 87 лет);

198 мужчин (от 18 до 84 лет);

21 девочка (от 2 до 16 лет);

26 мальчиков (от 11 месяцев до 17 лет).

Также Кличко рассказал, что за сутки болезнь подтвердилась у 23 медиков. Всего госпитализированы были 47 пациентов. Выздоровели за сутки 197 граждан.

"Больше всего случаев заражения обнаружили в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71, а в Оболонском районе - 64 случая", - уточнил мэр.

Напомним, сегодня утром, 24 октября. в Украине подтвердилось еще 7 014 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 337 410 человек.

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