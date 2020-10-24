В субботу, 24 октября, в аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в Instagram произошел сбой. На страницу главы государства невозможно зайти.

Так, при попытке попасть на официальную страницу Зеленского появляется сообщение об ошибке.

"К сожалению, эта страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, может быть неработающей или страница была удалена. Вернитесь в Instagram", - говорится в сообщении сети.

Стоит отметить, что профиль супруги президента Елены Зеленской работает в привычном режиме.

Напомним, завтра в Украине состоятся местные выборы. В связи с чем в стране наступил "день тишины", в который запрещается любая агитация, в том числе в соцсетях.

Как сообщалось, благодаря финскому премьер-министру пользователи Instagram стали фотографироваться в жакетах на голое тело.