Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсал и Эдгар Ринкевич ушли на самоизоляцию после того, как контактировали с зараженным коронавирусом коллегой из Словении Анже Логаром.

Об этом дипломаты написали у себя в социальных сетях.

Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсал рассказал, что встречался с коллегой из Словении в Таллине. В тот же день вечером он узнал о том, что Анже Логар заболел коронавирусом.

"В связи с этим сегодня вечером я прошел тест (уже шестой за пару недель), и я останусь на самоизоляции и буду работать всю следующую неделю. Вместе со мной мои коллеги из Латвии и Литвы также начнут изоляцию, и на следующей неделе у нас будет, по крайней мере, Балтийский карантин, вместо Балтийского пузыря для министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

С похожим заявлением чуть позже выступил и министр иностранных дел Латвии.

"Только что узнал о том, что министр иностранных дел Словении, который посещал страны Балтии, заболел Сovid-19. Мы принимает необходимые меры. Поскольку я находился с ним в контакте, то обязан находится на самоизоляции", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, сегодня также подтвердился коронавирус и у президента Польши Анджея Дуды. Информацию об этом подтвердил его пресс-секретарь.

До этого мы рассказывали, что 23 октября Польша обновила антирекорд по суточному количеству зараженных коронавирусом. Заболели 13 632 человека.