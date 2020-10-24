Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкционные ограничения против российского российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), обвинив его в распространении вирусного програмного обеспечения Triton.

Об этом сообщает Минфин США.

Отмечается, что программа Triton (другие названия TRISIS и HatMan - Ред.) была направлена на проникновение в системы промышленной безопасности и получение возможности контроля над ними.

Данные системы обеспечивают безопасность аварийного отключения производственных процессов на объектах критической инфраструктуры с целью защиты жизни людей.

По словам специалистов, эти кибератаки были "самыми опасными из известных угроз".

"Правительство России продолжает участвовать в опасной кибердеятельности, нацеленной против США и наших союзников. Мы будем продолжать защищать критически важную инфраструктуру США от любого, кто будет пытаться ее нарушить", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

Добавим, что Triton также применяли против американских союзников на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее шестерым россиянам в США предъявили обвинение в кибератаках вируса NotPetya.

Как сообщалось, в сентябре США ввели новые санкции против россиян за их кибердеятельность.