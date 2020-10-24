В пятницу вечером, 23 октября, в Тернопольской области из-за отравления природным газом погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Предполагаемая причина - отравление природным газом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в доме обнаружили пожилых родителей и их 40-летнего сына. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливает следствие.

В Тернопольской области от угарного газа погибли трое человек. Фото: tr.dsns.gov.ua

Напомним, недавно похожая ситуация случилась в Винницкой области. Там из трех погибших двое оказались детьми.

Ранее мы писали, что под Житомиром, от отравления угарным газом погибли трое военных.