Под Тернополем из-за отравления газом погибли три человека. Фото
В пятницу вечером, 23 октября, в Тернопольской области из-за отравления природным газом погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.
"23 октября в ГСЧС поступила информация, что в селе Байковцы Тернопольского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались. Предполагаемая причина - отравление природным газом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в доме обнаружили пожилых родителей и их 40-летнего сына. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливает следствие.
В Тернопольской области от угарного газа погибли трое человек. Фото: tr.dsns.gov.ua
Напомним, недавно похожая ситуация случилась в Винницкой области. Там из трех погибших двое оказались детьми.
Ранее мы писали, что под Житомиром, от отравления угарным газом погибли трое военных.