ЦИК разъяснила установление результатов выборов. Фото: ЦИК

В ЦИК утвердили разъяснения по установлению результатов выборов депутатов на предстоящих местных выборах, 25 октября.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в субботу, 24 октября. 

"Принятым документом четко определены и детализированы в соответствии с Избирательным кодексом процедура и порядок установления результатов выборов депутатов местных советов (с количеством избирателей 10 000 и более)", - говорится в сообщении.

Так, был разъяснен порядок заполнения каждого пункта протокола об установлении результатов выборов, порядок определения избирательной квоты.

Так же была приведена формула, по которой эта квота рассчитывается и определяется процент суммарного количества голосов избирателей, поддержавших территориальные избирательные списки кандидатов в депутаты и процедуру установления количества мандатов и определение депутатов, избранных в территориальных и едином многомандатном списках.

Кроме того, в разъяснении указано, что сведения о проценте голосов избирателей, полученных каждой партией, определяются с точностью до сотых долей процента. 

При этом в избиркомах устанавливают результаты выборов не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования.

"ТИК обязана установить результаты выборов депутатов независимо от количества избирательных участков и избирательных округов", - отметили в Центризбиркоме.

 

Напомним, очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября

Как мы писали, в ЦИК сообщили, сколько украинцев имеют право голоса на местных выборах.

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