В субботу, 24 октября, у президента Польши Анджея Дуды подтвердилось заболевание на коронавирус.

Об этом сообщают "РИА Новости" у себя на странице в Telegram.

Так, информацию о заболевании коронавирусом у Дуды подтвердил его пресс-секретарь. Однако сейчас ничего неизвестно о том, как себя чувствует лидер Польши и какое лечение принимает.

Кстати, последним зарубежным визитом Дуды (перед заболеванием - Ред.) было посещение 11-13 октября Украины, где он встречался с президентом Украины Зеленским.

Напомним, 23 октября Польша, Литва и Украина обновили антирекорды по количеству обнаруженных зараженных коронавирусом. Так, в Польше за последние 24 часа болезнь подтвердилась у 13 632 человек.

Также "Страна" приводила слова властей Польши о том, что в ближайшее время планируется ужесточение карантина на фоне ухудшения противоэпидемической ситуации в стране. Премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, что вся Польша станет красной зоной.