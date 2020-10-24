В воскресенье, 25 октября, в день местных выборов в Украине в Государственном бюро расследований (ГБР) будет работать телефонная "горячая линия", на которую можно сообщить о нарушениях избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГБР.

Так, ведомство будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях, совершенных чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК), правоохранителями и военнослужащими, а также судьями.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоятся выборы депутатов в местные советы всех уровней. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Сегодня в стране наступил "день тишины" перед местными выборами. Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов. Однако запрет агитации в "день тишины" не действует на распространение информации непосредственно о самих проводящихся выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.