Помощник президента и заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию о бомбардировке города Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха - Ред.).

Слова чиновника приводит "Интерфакс".

"Утверждения армянской стороны о бомбардировке являются ложью и клеветой. Подобную ложь Армении разоблачают и международные журналисты, находящиеся в Ханкенди", - сказал он.

Так же Гаджиев рассказал о том, что в настоящее время со стороны представителей Армении звучат угрозы относительно обстрелов городов Азербайджана.

"Это показатель поражения и беспомощности Армении на поле боя. После ракетного удара по городу Гянджа вооруженные силы Армении еще не смогли прийти в себя от удара, нанесенного им на поле боя. Как заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, если они еще раз посмеют атаковать ракетами азербайджанские города, то им будет дан еще более жесткий ответ на поле боя. В этой связи мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления", - рассказал он.

Напомним, ранее в Баку заявили, что не хочет присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого в Кремле сообщили, что не будет вводить миротворцев в Карабах без согласия Азербайджана.