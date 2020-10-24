Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США решило возобновить испытания вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и американской фирмы Johnson&Johnson. Недавно их приостановили из-за ухудшения состояния здоровья двух добровольцев.

Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, чиновники из Управления уже завершили расследование двух случаев с ухудшением здоровья и не установили связь между введением вакцины и появлением тревожных симптомов.

Однако теперь компании обяжут информировать участников исследований о возможных возникновениях нежелательных эффектов, а также контролировать появление у них любых неврологических осложнений.

Напомним, о болезни одного из участников испытаний стало известно 13 октября. Тогда симптомы добровольца не разглашались.

Ранее мы писали о том, что в Минздраве Украины ведутся переговоры с Johnson&Johnson по поводу закупки вакцины от коронавирусной болезни, как только она будет готова.