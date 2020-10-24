По состоянию на утро субботы, 24 октября, в Украине подтвердилось еще 7 014 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 337 410 человек.

Добавим так же, что вчера, 23 октября в Украине общее число зараженных достигло показателя в 330 396 человек. И было выявлено 7 517 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 289 пациентов с этим диагнозом (+ 125 за сутки). Выздоровели уже 139 755 человек (+ 2 177 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 191 366 человек (+ 4 712 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали как в Киеве встретят Новый год в условиях карантина.

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