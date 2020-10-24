В столице Польши, Варшаве, как и в других городах страны, продолжаются протестные акции против запрета на проведение абортов, который ранее поддержал Конституционный суд республики.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, в новой волне протестов приняло участие более 10 тысяч человек. Настой активистов усугубился недавними столкновениями между наиболее радикальными протестующими и полицией, которая отказалась пропустить колонну к дому лидера правящей консервативной партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Затем активисты направились к резиденции премьер-министра Матеуша Моравецкого.

На митинге заметили представителей общественных организаций "Забастовка женщин", "Акция демократия" и других правозащитников, которые пообещали не прекращать борьбу до отмены запрета. Также среди активистов оказались члены оппозиционных партий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который призывал соблюдать социальную дистанцию и не снимать маски.

На этот раз стычки с правоохранителями закончились обливанием последних краской за поддержку существующего режима и использованием пиротехники. Несколько демонстрантов были задержаны за особо агрессивное отношение к полиции.

Также известно о подобных протестах в Кракове, Вроцлаве, Лодзе, Торуни, Щецине, Люблине, Кельцах, Быдгоще и прочих городах страны.

Напомним, Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.

Как сообщала "Страна", в четверг, 22 октября, в польской столице Варшаве прошли массовые протесты из-за решения Конституционного суда, который ужесточил запрет абортов. В ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки, есть задержанные.