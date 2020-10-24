Украина примет решение о переходе на зимнее и летнее время или отказа от такой практики в зависимости от аналогичного решения Евросоюза, что покажет целесообразность перевода времени. В этом году украинцам все же придется переводить часы на час раньше в ночь на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской Комиссии по изменению порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства к ЕС, будет предложено Кабинету Министров рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - указано в сообщении.

Отметим, накануне Еврокомиссия предложила странам Европы определить целесообразность перехода на летнее и зимнее время и дать окончательное решение к апрелю 2021 года.

В случае отмены существующей практики необходимо будет решить, на каком времени остаться. От этого зависит и исход ситуации в Украине.

Напомним, в Украине переход на зимнее время состоится уже 25 октября, в 4 утра. Стрелки часов необходимо передвинуть на час назад. В этот период людям важно избегать перегрузок и переутомления, не допускать стрессов. Для скорейшей адаптации организма важен здоровый сон и отдых.

Как сообщала "Страна", на этих выходных Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов переведут на один час назад, это значит, что просыпаться будем на час позже. В этом году этот день совпадает с днем местных выборов.