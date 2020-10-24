Разработчики WhatsApp намерены ввести сканирование лица пользователя мессенджера, чтобы обезопасить конфиденциальные данные хозяина смартфона.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, в коде одной из бета-версий приложения для устройств на операционной системе Android разработчики упомянули возможность подтверждения личности пользователя при помощи сканирования его лица. Отметим, что ранее такие функции были доступны только пользователям операционной системы iOS при помощи Face-ID.

Сейчас эта функция находится в стадии разработки, однако будет доступна в скором обновлении приложения.

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