С 00:00 субботы 24 октября, ровно за 24 часа до дня голосования на местных выборах, в Украине наступил день тишины.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.

Так, в "день тишины" и в день голосования, который в этот раз пришелся на 25 октября, "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса".

"В то же время запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии - субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий", - говорится в тексте закона.

Тем временем в Нацполиции украинцев призвали придерживаться закона и сообщать правоохранителям в случае выявления нарушений избирательного законодательства.

Напомним, согласно закону, до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.

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